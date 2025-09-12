Les nouvelles Apple Watch sont de sortie, avec l'annonce de la Series 11, de l'Ultra 3 et de l'Apple Watch SE 3. Comment ces montres connectées se comparent-elles avec les précédentes générations ? On fait le point.
- L'Apple Watch Series 11 conserve le design, mais intègre la 5G et améliore l'autonomie à 24 heures.
- L'Apple Watch Ultra 3 présente un écran plus défini et une autonomie de 42 heures, tout en étant plus réactive.
- L'Apple Watch SE 3 bénéficie d'une puce S10, d'un meilleur suivi santé et d'une charge rapide, tout en restant abordable.
Après une année 2024 un peu ronflante, Apple a décidé de reprendre les choses en main et a présenté non pas une, ni deux, mais bien trois nouvelles montres connectées. Toutes les gammes d'Apple Watch ont été renouvelées à l'occasion de la keynote de rentrée, et chaque modèle propose différentes nouveautés plus ou moins visibles et importantes pour séduire les utilisateurs. Il est un peu difficile de s'y retrouver dans toutes ces données techniques, et de trouver les petits ajouts apportés par Apple sur ces dernières tocantes. Heureusement vous êtes au bon endroit. Voici toutes les différences des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 par rapport aux précédents modèles.
Apple Watch Series 11 : un design inchangé, mais l'ajout de la 5G
L’Apple Watch Series 11 conserve le design et l’écran OLED de la génération précédente, mais introduit deux évolutions majeures : la compatibilité avec la 5G (réservée aux modèles Cellular) et une autonomie en nette hausse, passant à 24 heures contre 18 heures pour la Series 10, avec jusqu’à 38 heures en mode économie d’énergie. La recharge s’améliore également, puisqu’Apple promet désormais 8 heures d’utilisation après seulement 15 minutes branchée. On note aussi une très légère prise de poids, de moins de deux grammes, qui devrait être imperceptible au quotidien.
En revanche, le processeur reste inchangé, la puce S10 étant reconduite cette année. Côté santé, la nouvelle mesure de la tension artérielle a été mise en avant, mais elle repose sur le capteur cardiaque déjà présent et fonctionne également sur les Series 10 et 9, tout comme le score de Sommeil, qui arrivera sur toutes les Apple Watch compatibles avec watchOS 26.
|Caractéristiques
|Apple Watch Series 11
|Apple Watch Series 10
|Matériau
|Aluminium / Titane
|Aluminium / Titane
|Dimensions
|46 x 39 x 9,7 mm (version 46 mm) / 42 x 36 x 9,7 mm (version 42 mm)
|46 x 39 x 9,7 mm (version 46 mm) / 42 x 36 x 9,7 mm (version 42 mm)
|Poids
|36,9 g (46 mm aluminium GPS + Cellular) / 43,1 g (46 mm titane) / 29,7 g (42 mm aluminium GPS + Cellular) / 34,6 g (42 mm titane)
|37,8 g (46 mm aluminium, GPS) / 41,7 g (46 mm titane) 29,3 g (42 mm aluminium GPS + Cellular) / 34,6 g (42 mm titane) / 34,4 g (42 mm titane)
|Écran
|Retina OLED LTPO3 grand angle, 416 x 496 pixels (46 mm), 3 000 nits / Retina OLED LTPO3 grand angle, 374 x 446 pixels, 3 000 nits (42 mm)
|Retina OLED LTPO3 grand angle, 416 x 496 pixels, 3 000 nits (46 mm) / Retina OLED LTPO3 grand angle, 374 x 446 pixels, 3 000 nits (42 mm)
|Résistance
|IP6X 50 mètres de profondeur
|IP6X 50 mètres de profondeur
|Processeur
|Puce SiP S10 bicœur 64 bits
|Puce SiP S10 bicœur 64 bits
|Connectivité
|Wi-Fi + 5G
|Wi-Fi + 4G
|Autonomie
|24 heures
|18 heures
|Recharge
|0 à 80 % en 30 minutes
|0 à 80 % en 30 min
|Santé
|Hypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
|Hypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
|Prix
|A partir de 449€
|À partir de 449€
Apple Watch Ultra 3 : un écran légèrement plus grand et 6 heures d'autonomie en plus
L’Apple Watch Ultra 3 conserve le design robuste en titane et le format imposant de 49 mm de l’Ultra 2, mais se distingue par quelques ajustements notables. Son boîtier est légèrement plus fin (12 mm contre 14,4 mm), et Apple propose une dalle OLED LPTO 3, plus économe en énergie. L’écran gagne aussi en définition avec 422 x 514 pixels, tout en conservant une luminosité de 3 000 nits, idéale pour une lecture en extérieur.
Côté performances, la nouvelle puce S10 succède au processeur S9, offrant une meilleure réactivité. L’autonomie passe à 42 heures contre 36 heures sur l’Ultra 2, et la recharge s’avère plus rapide, atteignant 80 % en 45 minutes au lieu d’une heure. Pour le reste, les deux montres partagent les mêmes capteurs santé, la même étanchéité (jusqu’à 100 m) et un prix de départ fixé à 899 €.
|Caractéristiques
|Apple Watch Ultra 3
|Apple Watch Ultra 2
|Matériau
|Titane Grade 5
|Titane Grade 5
|Dimensions
|49 x 44 x 12 mm
|49 x 44 x 14 mm
|Poids
|61,6 g (naturel) / 61,8 g (noir)
|61,4 g (naturel) / 61,8 g (noir)
|Écran
|Retina OLED LTPO3, 422 x 514 px, 3 000 nits
|Retina OLED LTPO2, 410 x 502 px, 3 000 nits
|Résistance
|IP6X 100 m eau profondeur 40 m
|IP6X, 100 m eau, profondeur 40 m
|Processeur
|Puce SiP S10 bicœur 64 bits
|Puce SiP S9 bicœur 64 bits
|Connectivité
|Wi-Fi + 5G
|Wi-Fi + 4G
|Autonomie
|42 h (72 h économie d'énergie)
|36 h (72 h économie d'énergie)
|Recharge
|0 à 80 % en 45 minutes
|0 à 80 % en 1 heure
|Santé
|Hypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
|Hypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
|Prix
|899 €
|899 €
Apple Watch SE 3 : l'évolution la plus importante avec un processeur bien plus moderne
L’Apple Watch SE 3 reste fidèle à la philosophie de la gamme : offrir l’essentiel des fonctionnalités Apple à un prix plus doux. Le design ne change pas avec des boîtiers de 40 ou 44 mm, mais elle gagne en puissance grâce à la puce S10 et double son espace de stockage (64 Go contre 32 Go pour la SE 2). Côté écran, on retrouve toujours une dalle OLED Retina LTPO jusqu’à 1 000 nits, mais désormais avec l’affichage permanent activé. Il était temps ! Les coloris sont légèrement réduits puisque la version argent disparaît.
Les nouveautés se retrouvent aussi dans les usages : l’arrivée de la 5G sur les modèles cellulaires, un suivi santé plus complet avec détection de température, suivi du cycle et notifications d’apnée du sommeil, sans oublier de nouveaux gestes comme le double tap. L’autonomie reste similaire avec 18 heures, mais le mode économie d’énergie permet de grimper à 32 heures, et la charge rapide offre 80 % en 45 minutes. Plus résistante aux fissures grâce à son verre Ion-X renforcé, la SE 3 se positionne comme un modèle plus abouti que la SE 2, pour un prix d’appel légèrement inférieur : 269 € en 40 mm et 299 € en 44 mm.
|Caractéristiques
|Apple Watch SE 3
|Apple Watch SE 2
|Matériau
|Aluminium
|Aluminium
|Dimensions
|44 mm x 38 mm x 10,7 mm (44 mm) / x40 mm x 34 mm x 10,7 mm (40 mm)
|44 mm x 38 mm x 10,7 mm (44 mm) / 40 mm x 34 mm x 10,7 mm (40 mm)
|Poids
|33 g (44 mm) / 26,4 g (40 mm)
|33 g (44 mm) / 27,8 g (40 mm)
|Écran
|Retina OLED Always-On LTPO, 368 x 448 pixels, 1 000 nits (42 mm) / Retina OLED Always-On LTPO, 324 x 394 pixels, 1 000 nits (38 mm)
|Retina OLED LTPO, 368 x 448 pixels, 1 000 nits / Retina OLED LTPO, 324 x 394 pixels, 1 000 nits (38 mm)
|Résistance
|Résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres
|Résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres
|Processeur
|Puce SiP S10 bicœur 64 bits
|Puce SiP S8 bicœur 64 bits
|Stockage
|64 Go
|32 Go
|Connectivité
|Wi-Fi + 5G
|Wi-Fi + 4G
|Autonomie
|18 h (32 h économie d'énergie)
|18 h
|Recharge
|0 à 80 % en 45 minutes
|Pas de recharge rapide
|Santé
|Température au poignet, sommeil, apnée du sommeil, détection chutes/accidents
|Sommeil, détection chutes/accidents
|Prix
|À partir de 269€
|À partir de 269