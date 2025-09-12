Après une année 2024 un peu ronflante, Apple a décidé de reprendre les choses en main et a présenté non pas une, ni deux, mais bien trois nouvelles montres connectées. Toutes les gammes d'Apple Watch ont été renouvelées à l'occasion de la keynote de rentrée, et chaque modèle propose différentes nouveautés plus ou moins visibles et importantes pour séduire les utilisateurs. Il est un peu difficile de s'y retrouver dans toutes ces données techniques, et de trouver les petits ajouts apportés par Apple sur ces dernières tocantes. Heureusement vous êtes au bon endroit. Voici toutes les différences des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 par rapport aux précédents modèles.