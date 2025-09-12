Les nouvelles Apple Watch sont de sortie, avec l'annonce de la Series 11, de l'Ultra 3 et de l'Apple Watch SE 3. Comment ces montres connectées se comparent-elles avec les précédentes générations ? On fait le point.

De nouvelles Apple Watch avec plusieurs améliorations parfois bien cachées ©Apple
De nouvelles Apple Watch avec plusieurs améliorations parfois bien cachées ©Apple
L'info en 3 points
  • L'Apple Watch Series 11 conserve le design, mais intègre la 5G et améliore l'autonomie à 24 heures.
  • L'Apple Watch Ultra 3 présente un écran plus défini et une autonomie de 42 heures, tout en étant plus réactive.
  • L'Apple Watch SE 3 bénéficie d'une puce S10, d'un meilleur suivi santé et d'une charge rapide, tout en restant abordable.

Après une année 2024 un peu ronflante, Apple a décidé de reprendre les choses en main et a présenté non pas une, ni deux, mais bien trois nouvelles montres connectées. Toutes les gammes d'Apple Watch ont été renouvelées à l'occasion de la keynote de rentrée, et chaque modèle propose différentes nouveautés plus ou moins visibles et importantes pour séduire les utilisateurs. Il est un peu difficile de s'y retrouver dans toutes ces données techniques, et de trouver les petits ajouts apportés par Apple sur ces dernières tocantes. Heureusement vous êtes au bon endroit. Voici toutes les différences des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 par rapport aux précédents modèles.

Apple Watch Series 11 : un design inchangé, mais l'ajout de la 5G

Montre connectée APPLE WATCH 46mm Alu Gris / Noir Serie 11 S/M Cellul

L’Apple Watch Series 11 conserve le design et l’écran OLED de la génération précédente, mais introduit deux évolutions majeures : la compatibilité avec la 5G (réservée aux modèles Cellular) et une autonomie en nette hausse, passant à 24 heures contre 18 heures pour la Series 10, avec jusqu’à 38 heures en mode économie d’énergie. La recharge s’améliore également, puisqu’Apple promet désormais 8 heures d’utilisation après seulement 15 minutes branchée. On note aussi une très légère prise de poids, de moins de deux grammes, qui devrait être imperceptible au quotidien.

L'Apple Watch Series 11 ©Apple
L'Apple Watch Series 11 ©Apple

En revanche, le processeur reste inchangé, la puce S10 étant reconduite cette année. Côté santé, la nouvelle mesure de la tension artérielle a été mise en avant, mais elle repose sur le capteur cardiaque déjà présent et fonctionne également sur les Series 10 et 9, tout comme le score de Sommeil, qui arrivera sur toutes les Apple Watch compatibles avec watchOS 26.

CaractéristiquesApple Watch Series 11Apple Watch Series 10
MatériauAluminium / TitaneAluminium / Titane
Dimensions46 x 39 x 9,7 mm (version 46 mm) / 42 x 36 x 9,7 mm (version 42 mm)46 x 39 x 9,7 mm (version 46 mm) / 42 x 36 x 9,7 mm (version 42 mm)
Poids36,9 g (46 mm aluminium GPS + Cellular) / 43,1 g (46 mm titane) / 29,7 g (42 mm aluminium GPS + Cellular) / 34,6 g (42 mm titane)37,8 g (46 mm aluminium, GPS) / 41,7 g (46 mm titane) 29,3 g (42 mm aluminium GPS + Cellular) / 34,6 g (42 mm titane) / 34,4 g (42 mm titane)
ÉcranRetina OLED LTPO3 grand angle, 416 x 496 pixels (46 mm), 3 000 nits / Retina OLED LTPO3 grand angle, 374 x 446 pixels, 3 000 nits (42 mm)Retina OLED LTPO3 grand angle, 416 x 496 pixels, 3 000 nits (46 mm) / Retina OLED LTPO3 grand angle, 374 x 446 pixels, 3 000 nits (42 mm)
RésistanceIP6X 50 mètres de profondeurIP6X 50 mètres de profondeur
ProcesseurPuce SiP S10 bicœur 64 bitsPuce SiP S10 bicœur 64 bits
ConnectivitéWi-Fi + 5GWi-Fi + 4G
Autonomie24 heures18 heures
Recharge0 à 80 % en 30 minutes0 à 80 % en 30 min
SantéHypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidentsHypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
PrixA partir de 449€À partir de 449€

Apple Watch Ultra 3 : un écran légèrement plus grand et 6 heures d'autonomie en plus

Montre connectée APPLE WATCH 49mm Tit Nat / Bleu Alp Ultra 3 M Cellul

L’Apple Watch Ultra 3 conserve le design robuste en titane et le format imposant de 49 mm de l’Ultra 2, mais se distingue par quelques ajustements notables. Son boîtier est légèrement plus fin (12 mm contre 14,4 mm), et Apple propose une dalle OLED LPTO 3, plus économe en énergie. L’écran gagne aussi en définition avec 422 x 514 pixels, tout en conservant une luminosité de 3 000 nits, idéale pour une lecture en extérieur.

L'Apple Watch Ultra 3 gagne un écran légèrement plus grand, et une meilleure autonomie ©Apple

Côté performances, la nouvelle puce S10 succède au processeur S9, offrant une meilleure réactivité. L’autonomie passe à 42 heures contre 36 heures sur l’Ultra 2, et la recharge s’avère plus rapide, atteignant 80 % en 45 minutes au lieu d’une heure. Pour le reste, les deux montres partagent les mêmes capteurs santé, la même étanchéité (jusqu’à 100 m) et un prix de départ fixé à 899 €.

CaractéristiquesApple Watch Ultra 3Apple Watch Ultra 2
MatériauTitane Grade 5Titane Grade 5
Dimensions49 x 44 x 12 mm49 x 44 x 14 mm
Poids61,6 g (naturel) / 61,8 g (noir)61,4 g (naturel) / 61,8 g (noir)
ÉcranRetina OLED LTPO3, 422 x 514 px, 3 000 nitsRetina OLED LTPO2, 410 x 502 px, 3 000 nits
RésistanceIP6X 100 m eau profondeur 40 mIP6X, 100 m eau, profondeur 40 m
ProcesseurPuce SiP S10 bicœur 64 bitsPuce SiP S9 bicœur 64 bits
ConnectivitéWi-Fi + 5GWi-Fi + 4G
Autonomie42 h (72 h économie d'énergie)36 h (72 h économie d'énergie)
Recharge0 à 80 % en 45 minutes0 à 80 % en 1 heure
SantéHypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidentsHypertension, ECG, SpO2, sommeil, détection chutes/accidents
Prix899 €899 €

Apple Watch SE 3 : l'évolution la plus importante avec un processeur bien plus moderne

Montre connectée APPLE WATCH SE 3 44mm Lumière Stellaire S/M

L’Apple Watch SE 3 reste fidèle à la philosophie de la gamme : offrir l’essentiel des fonctionnalités Apple à un prix plus doux. Le design ne change pas avec des boîtiers de 40 ou 44 mm, mais elle gagne en puissance grâce à la puce S10 et double son espace de stockage (64 Go contre 32 Go pour la SE 2). Côté écran, on retrouve toujours une dalle OLED Retina LTPO jusqu’à 1 000 nits, mais désormais avec l’affichage permanent activé. Il était temps ! Les coloris sont légèrement réduits puisque la version argent disparaît.

L'Apple Watch SE 3 gagne l'affichage toujours allumé ©Apple

Les nouveautés se retrouvent aussi dans les usages : l’arrivée de la 5G sur les modèles cellulaires, un suivi santé plus complet avec détection de température, suivi du cycle et notifications d’apnée du sommeil, sans oublier de nouveaux gestes comme le double tap. L’autonomie reste similaire avec 18 heures, mais le mode économie d’énergie permet de grimper à 32 heures, et la charge rapide offre 80 % en 45 minutes. Plus résistante aux fissures grâce à son verre Ion-X renforcé, la SE 3 se positionne comme un modèle plus abouti que la SE 2, pour un prix d’appel légèrement inférieur : 269 € en 40 mm et 299 € en 44 mm.

CaractéristiquesApple Watch SE 3Apple Watch SE 2
MatériauAluminiumAluminium
Dimensions44 mm x 38 mm x 10,7 mm (44 mm) / x40 mm x 34 mm x 10,7 mm (40 mm)44 mm x 38 mm x 10,7 mm (44 mm) / 40 mm x 34 mm x 10,7 mm (40 mm)
Poids33 g (44 mm) / 26,4 g (40 mm)33 g (44 mm) / 27,8 g (40 mm)
ÉcranRetina OLED Always-On LTPO, 368 x 448 pixels, 1 000 nits (42 mm) / Retina OLED Always-On LTPO, 324 x 394 pixels, 1 000 nits (38 mm)Retina OLED LTPO, 368 x 448 pixels, 1 000 nits / Retina OLED LTPO, 324 x 394 pixels, 1 000 nits (38 mm)
RésistanceRésistance à l’eau jusqu’à 50 mètresRésistance à l’eau jusqu’à 50 mètres
ProcesseurPuce SiP S10 bicœur 64 bitsPuce SiP S8 bicœur 64 bits
Stockage64 Go32 Go
ConnectivitéWi-Fi + 5GWi-Fi + 4G
Autonomie18 h (32 h économie d'énergie)18 h
Recharge0 à 80 % en 45 minutesPas de recharge rapide
SantéTempérature au poignet, sommeil, apnée du sommeil, détection chutes/accidentsSommeil, détection chutes/accidents
PrixÀ partir de 269€À partir de 269
À découvrir
Quelle est la meilleure Apple Watch en 2025 ?
11 février 2025 à 12h08
Comparatif