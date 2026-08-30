Mozilla Thundermail : "un équilibre entre confidentialité totale sans confort, et confort total sans confidentialité" - Interview

Vous aviez d'abord annoncé une offre baptisée Thunderbird Pro, puis vous n'avez finalement conservé que le nom Thundermail. Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste ?

Ryan Sipes : Lorsque nous avons annoncé Thunderbird Pro, un abonnement regroupant Thundermail, Appointment pour la planification et Send pour les pièces jointes volumineuses, la communauté nous a très vite fait comprendre deux choses.

D'abord, l'enthousiasme portait presque exclusivement sur le service de messagerie. Les utilisateurs ont perçu Appointment et Send comme des ajouts utiles à ce service, plutôt que comme des produits séparés.

Ensuite, le mot "Pro" a inquiété. Certains pensaient que l'application de bureau allait basculer vers un modèle payant, ce qui n'est pas le cas. Thunderbird reste gratuit et open source, sur ordinateur comme sur mobile.

Cette réaction en dit long sur la manière dont cette communauté s'implique. Elle a lu le nom d'un produit comme une déclaration d'intention, et n'a pas hésité à nous le faire savoir. Au final, renommer le service Thundermail correspond mieux aux attentes, et cela sépare clairement le service payant des applications de bureau et mobile.

Le marché de la messagerie axée sur la confidentialité compte déjà Proton Mail, Tuta et Mailbox.org. Où se situe Thundermail par rapport à ces acteurs établis, et à qui s'adresse-t-il en priorité ?

R.S : Thundermail se positionne différemment, car il est conçu pour fonctionner avec les protocoles de messagerie standards. Vous n'êtes donc pas enfermé dans nos propres applications pour l'utiliser. C'est un vrai compromis. D'autres solutions obtiennent un chiffrement fort par défaut en contrôlant l'ensemble de la chaîne technique, alors que nous privilégions l'interopérabilité, car nous pensons que chacun doit pouvoir faire entrer et sortir librement ses e-mails, et utiliser le client de son choix. Au final, cette approche donne plus de contrôle à l'utilisateur sur son expérience.

Thundermail s'adresse à quiconque veut que l'e-mail reste de l'e-mail, et non une plateforme publicitaire ou une mine de données pour les géants du numérique. Ce qui nous distingue de certaines autres options du marché, c'est que nous embarquons notre communauté dans cette aventure, en prenant ses retours au sérieux et en continuant à faire évoluer Thundermail selon ses besoins, comme nous le faisons avec Thunderbird depuis plus de vingt ans.