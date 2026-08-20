Thundermail : voici à quoi ressemble la messagerie de Mozilla Thunderbird en version alpha

Dès la première connexion, un écran d'accueil résume les fonctionnalités disponibles. On retrouve un filtre rapide pour rechercher un message, une mise en page ajustable avec la possibilité de redimensionner aussi bien la liste des dossiers, le flux des messages ou le panneau de lecture. Les messages sont stockés en cache local pour accélérer la navigation. Les développeurs ont implémenté les fonctions classiques pour sélectionner, archiver, supprimer, marquer comme lu un ou plusieurs messages.

D'ailleurs, une bonne partie de ces actions dispose déjà d'un raccourci clavier : F et B pour passer au message suivant ou précédent, A pour archiver, Cmd+K pour activer le filtre rapide, Cmd+N pour rédiger un nouveau message… Thundermail s'adresse donc quand même à des utilisateurs avancés ou exigeants