Thunderbird 153 débarque avec son service Thundermail intégré nativement, un Hub de comptes repensé et le support complet d'Exchange. De quoi séduire les utilisateurs d'Outlook en quête d'une alternative libre.
Le client de messagerie open source marque une évolution significative avec sa version 153. Intégration native du service Thundermail, authentification OAuth dans le navigateur par défaut et prise en charge complète d'Exchange sans extension. Ce qui était jusqu'alors réservé aux power users devient accessible à tous.
Un nouveau hub, pour un meilleur démarrage
L'arrivée du nouveau Hub de comptes modifie l'ergonomie de Thunderbird. Cette interface centralisée détecte automatiquement les protocoles nécessaires et configure le calendrier ainsi que l'annuaire dès le premier démarrage. Nous avions souvent souligné la complexité initiale de la configuration pour les utilisateurs non technophiles. Cette nouvelle mouture change la donne en réduisant drastiquement les étapes manuelles.
La messagerie Thundermail, actuellement en bêta privée, vient s'intégrer nativement. Auparavant, il fallait installer une extension tierce pour profiter des services Thunderbird. La version 153 supprime cette barrière. L'authentification se fait en un clic via le Hub, sans intermédiaire. Par ailleurs, la prise en charge complète d'Exchange Web Services permet de gérer des comptes Microsoft directement, sans plugins additionnels. Une compatibilité expérimentale avec Microsoft Graph est déjà présente mais désactivée par défaut, une intégration calendrier et annuaire étant prévue plus tard dans l'année.
Une meilleure ergonomie au quotidien
Thunderbird reprend enfin l'apparence de votre bureau avec le thème sombre ou les couleurs d'accentuation récupérées depuis votre système. Les notifications natives deviennent interactives avec la possibilité de marquer un message comme lu, le supprimer ou de le signaler comme spam sans même ouvrir l'application.
Côté fiabilité, cette version corrige des milliers de bogues. Parmi les plus visibles, la gestion améliorée des dossiers IMAP évite la perte de balises lors du déplacement vers un dossier distant. L'ouverture OAuth dans le navigateur par défaut renforce la sécurité en évitant les fenêtres intégrées potentiellement vulnérables. Les problèmes de crash à l'extinction ou lors de la copie de messages ont également été résolus.
La version 153 est disponible dès maintenant. Pour les utilisateurs Linux sous Snap ou Flatpak, elle arrivera dans quelques semaines. Le Microsoft Store devrait l'accueillir prochainement. Une mise à jour manuelle reste possible immédiatement via le menu Aide > À propos