L'arrivée du nouveau Hub de comptes modifie l'ergonomie de Thunderbird. Cette interface centralisée détecte automatiquement les protocoles nécessaires et configure le calendrier ainsi que l'annuaire dès le premier démarrage. Nous avions souvent souligné la complexité initiale de la configuration pour les utilisateurs non technophiles. Cette nouvelle mouture change la donne en réduisant drastiquement les étapes manuelles.

La messagerie Thundermail, actuellement en bêta privée, vient s'intégrer nativement. Auparavant, il fallait installer une extension tierce pour profiter des services Thunderbird. La version 153 supprime cette barrière. L'authentification se fait en un clic via le Hub, sans intermédiaire. Par ailleurs, la prise en charge complète d'Exchange Web Services permet de gérer des comptes Microsoft directement, sans plugins additionnels. Une compatibilité expérimentale avec Microsoft Graph est déjà présente mais désactivée par défaut, une intégration calendrier et annuaire étant prévue plus tard dans l'année.