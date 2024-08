L'application SmartThings propose une fonction de "Smart Calibration", disponible pour les moniteurs et les téléviseurs Samsung. Curieux, je me suis pris au jeu pour l'essayer et vérifier ensuite les résultats avec la sonde Display Plus HL de Calibrite que j'utilise au quotidien pour vous livrer nos résultats de mesures lors de nos tests d'écrans PC et de téléviseurs.