Soldes Cdiscount : 100€ de réduction sur cette Android TV 4K Ultra HD 70 pouces

Vous l'avez compris, cette Smart TV est capable de se connecter à internet via le Wi-Fi ou en filaire. Ensuite, vous pourrez accéder aux meilleures applications comme Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video et bien plus encore. Avec certains contenus disponibles en 4K au passage… Enfin, pour les connectiques, ce modèle embarque quatre ports HDMI, trois USB, une sortie audio numérique (optique) et une prise réseau.