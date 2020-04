NVIDIA travaillerait sur une puce gravée grâce au tout nouveau protocole 5 nm de TSMC

© Nvidia

Principal chantier de NVIDIA pour encore quelques mois, les cartes graphiques sous architecture Ampère (RTX 3000, notamment) seront gravées selon le protocole 7 nm de TSMC, le même que celui utilisé par AMD depuis des mois. On apprend néanmoins que la firme au caméléon aurait déjà entamé le développement d'une puce basée sur le nouveau protocole de gravure en 5 nm de TSMC.Pour l'instant, les informations restent minces quant aux futurs projets de NVIDIA. Le quotidien taïwanais DigiTimes se contente pour sa part d'indiquer que les verts auraient déjà prévu de commander des puces en 5 nm à TSMC, ce qui induit qu'une architecture exploitant ce procédé est en développement. La chose n'aurait rien d'étonnant puisque le 7 nm sera utilisé pour la prochaine gamme de cartes graphiques de NVIDIA, la firme passerait donc à l'étape suivante en préparant le terrain technologique de sa future génération de produits.Il y a cependant fort à parier que les premiers GPUs 5 nm de NVIDIA seront dans un premier temps pensés en priorité pour les datas centers et l'IA, par exemple. Des secteurs qui profitent habituellement des dernières avancées techniques, et ce bien avant qu'elles soient déployées auprès du grand public.Si la production de puces en 5 nm commence peu à peu à occuper une partie des lignes de TSMC, notamment pour Apple et la préparation des puces A14 destinées aux iPhone 2020, le fondeur peut compter sur les commandes croissantes d' AMD en puces 7 nm . Que ce soit pour ses processeurs laptop actuels, ses prochains processeurs de bureaux, ses nouvelles cartes graphiques Radeon, attendues durant l'automne, ou encore les puces customs qu'AMD fournira aux consoles de nouvelle génération. De quoi assurer à TSMC une activité soutenue en dépit de la crise sanitaire actuelle.La firme devra aussi ses bons résultats aux commandes croissantes de NVIDIA en puces 16 et 12 nm, utilisées pour certaines puces GPU d'ancienne génération toujours produites par les verts, mais aussi pour les SoC Tegra X1 qui animent la Nintendo Switch (très demandée en cette période de confinement) et les cartes GTX et RTX actuelles sous architecture Volta et Turing.