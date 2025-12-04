Pour les joueurs déjà passés sur GeForce RTX série 50, ce pilote ressemble à une mise à jour indispensable : meilleures perfs sur Battlefield 6, ajustements pour Black Ops 7, et un vrai mieux à attendre sur une partie des jeux PhysX encore très joués.

Reste à voir si NVIDIA étendra cette « liste blanche » au fil des prochains pilotes, ou si ce retour de PhysX restera réservé à quelques incontournables. Pour le moment, voici la liste des jeux optimisés :