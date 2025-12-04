Avec son nouveau pilote Game Ready, NVIDIA réactive l’accélération GPU pour une sélection de « jeux PhysX classiques » sur les GeForce RTX série 50. Une marche arrière partielle, qui intervient après plusieurs mois de polémique autour du traitement réservé aux vieux jeux PC sur cette génération de cartes.
En apparence, ce nouveau pilote GeForce Game Ready ressemble à une mise à jour de plus pour accompagner la grosse actu du moment, Battlefield 6 et sa mise à jour Winter Offensive. Mais derrière les habituelles promesses de performances et de DLSS 4, NVIDIA corrige surtout un point qui crispait une partie de la communauté PC : le constructeur rouvre la porte à PhysX sur les RTX série 50, après plusieurs mois de frustration autour des vieux jeux dont les effets physiques n’étaient plus accélérés par le GPU.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
PhysX coupé sur RTX 50, une décision qui passait mal
Sur les GeForce RTX série 50, NVIDIA avait choisi de tourner la page du 32 bits côté CUDA. Techniquement cohérent, ce choix avait une conséquence très concrète : dans de nombreux jeux plus anciens, les effets PhysX n’étaient plus calculés par le GPU, mais par le processeur. Résultat, des performances en baisse et une expérience parfois moins fluide que sur une RTX 40 pourtant plus ancienne.
Pour une génération vendue comme un concentré de DLSS 4, de rendu neuronal et de performances « next-gen », voir certains classiques Steam tourner moins bien avait de quoi faire raler. D’autant que PhysX avait longtemps servi de vitrine marketing : fumées volumétriques, débris qui restent au sol, tissus qui réagissent au moindre mouvement… Autant d’effets que les joueurs s’attendaient à retrouver inchangés sur leur nouvelle carte.
Un nouveau pilote qui ressuscite certains « jeux PhysX classiques »
Avec son nouveau pilote Game Ready, NVIDIA tente de corriger le tir. Officiellement, la mise à jour optimise Battlefield 6 et sa Winter Offensive du 9 décembre, en mettant en avant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA et Reflex. Le même pilote est aussi recommandé pour Call of Duty: Black Ops 7, avec des optimisations autour du ray tracing et du DLSS.
Mais la nouveauté la plus intéressante se cache dans une phrase : le constructeur annonce ajouter une prise en charge personnalisée des « jeux PhysX classiques les plus joués » sur les RTX 50. Autrement dit, certains titres profitent désormais d’un traitement spécial dans le pilote, qui permet de rétablir l’accélération PhysX via le GPU malgré l’abandon général du 32 bits. C’est une marche arrière ciblée, pas un retour complet : seuls les jeux jugés suffisamment populaires seront concernés, les autres resteront probablement en mode dégradé.
Une rustine bienvenue, en attendant mieux ?
Pour les joueurs déjà passés sur GeForce RTX série 50, ce pilote ressemble à une mise à jour indispensable : meilleures perfs sur Battlefield 6, ajustements pour Black Ops 7, et un vrai mieux à attendre sur une partie des jeux PhysX encore très joués.
Reste à voir si NVIDIA étendra cette « liste blanche » au fil des prochains pilotes, ou si ce retour de PhysX restera réservé à quelques incontournables. Pour le moment, voici la liste des jeux optimisés :
- Alice: Madness Returns
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Borderlands 2
- Mafia II
- Metro 2033
- Metro: Last Light
- Mirror’s Edge
Et vous, quand vous choisissez votre carte graphique, comptez-vous d’abord sur les promesses du DLSS 4 et de l’IA pour les gros AAA, ou sur la certitude de pouvoir relancer dans les meilleures conditions vos vieux jeux fétiches ?