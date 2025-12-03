La GeForce RTX 5070 a enregistré la plus forte hausse de parts de marché en novembre dernier, avec un bond de 0,35 %. Elle occupe désormais la 11ᵉ position du classement général des GPU sur Steam, avec une part de 2,23 %. Ce chiffre lui permet de surpasser la RTX 4070, qui stagne à 2,16 %. Il s'agit du premier modèle de la série RTX 50 à figurer dans le haut du classement, confirmant l'attrait des joueurs pour cette génération.

Le podium reste dominé par la RTX 4060 Laptop, qui conserve la première place avec 4,44 % de parts de marché. Suivent la RTX 3060, la RTX 4060, ainsi que plusieurs modèles de la génération précédente comme la RTX 3050 et la GTX 1650. Les cartes AMD Radeon, regroupées, atteignent 2,24 % et se positionnent dans le top 10.