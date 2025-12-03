La GeForce RTX 5070 de NVIDIA s'impose déjà comme la carte graphique la plus populaire de la série RTX 50 sur Steam, dépassant même sa devancière, la RTX 4070. Les joueurs y voient l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la nouvelle génération.
Les dernières statistiques du Steam Hardware Survey pour le mois de novembre 2025 révèlent une percée remarquable de la GeForce RTX 5070. À quelques semaines de la fin de l'année, ce modèle s'affirme comme le GPU phare de la gamme RTX 50 sur la plateforme de Valve.
Sur Steam, la RTX 5070 carbure et dépasse la RTX 4070
La GeForce RTX 5070 a enregistré la plus forte hausse de parts de marché en novembre dernier, avec un bond de 0,35 %. Elle occupe désormais la 11ᵉ position du classement général des GPU sur Steam, avec une part de 2,23 %. Ce chiffre lui permet de surpasser la RTX 4070, qui stagne à 2,16 %. Il s'agit du premier modèle de la série RTX 50 à figurer dans le haut du classement, confirmant l'attrait des joueurs pour cette génération.
Le podium reste dominé par la RTX 4060 Laptop, qui conserve la première place avec 4,44 % de parts de marché. Suivent la RTX 3060, la RTX 4060, ainsi que plusieurs modèles de la génération précédente comme la RTX 3050 et la GTX 1650. Les cartes AMD Radeon, regroupées, atteignent 2,24 % et se positionnent dans le top 10.
La série RTX 50 gagne du terrain face à la concurrence
Au-delà de la RTX 5070, l'ensemble de la gamme RTX 50 progresse sur Steam. La RTX 5060 se hisse à la deuxième place des GPU de nouvelle génération avec 1,62 % de parts de marché, tandis que la RTX 5060 Ti complète le trio de tête à 1,20 %. Les promotions actuelles de fin d'année devraient d'ailleurs accentuer cette tendance dans les semaines à venir.
Globalement, NVIDIA conserve une domination écrasante avec 73,83 % du marché des GPU sur Steam. AMD se maintient en deuxième position avec 18,05 %, tandis qu'Intel occupe la troisième place avec 7,74 %. Côté mémoire vidéo, les configurations 8 Go restent majoritaires (33,36 %), mais les modèles 12 Go et 16 Go progressent nettement, atteignant respectivement 19,22 % et 8,13 %.
