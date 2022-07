Soldes : le stabilisateur DJI pour smartphone est à prix cassé

Comme son nom l'indique, ce stabilisateur est destiné aux téléphones portables. Une fois votre mobile placé dans l'emplacement prévu à cet effet, vous allez pouvoir prendre des photos ou même capturer des vidéos dans les meilleures conditions possibles. Grâce à la barre d'extension intégrée, vous aurez la possibilité de couvrir une plus large surface et donc de prendre des selfies avec un maximum d'amis à vos côtés. Le montage de l'accessoire se fait en un instant pour une utilisation instinctive.

De plus, dans le but d'obtenir des clichés ultra réussis, le DJI OM 5 reconnaîtra automatiquement votre environnement afin de vous proposer des éléments plus adaptés à chaque prise de vue. Autre bon point, la technologie ActiveTrack 4.0 permet de suivre les sujets avec une stabilité et une fluidité accrues. Enfin, un moteur à trois axes viendra lui aussi parfaire la stabilisation. Bref, vous ne louperez aucune photo ou vidéo avec cet appareil.