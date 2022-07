Amazon brade le prix du OPPO Find X3 Lite et offre des écouteurs Enco Air

Avec l'OPPO Find X3 Lite vous allez pouvoir profiter de la toute puissance de la 5G dans un téléphone de taille raisonnable qui n'oublie pas pour autant ses qualités techniques. Nous avons déjà évoqué le processeur plus haut, mais sachez qu'il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

L'écran AMOLED fait 6,43" de diagonale pour un affichage en 1080 x 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie de 4300 mAh impressionne par sa charge rapide 65W et permet une autonomie d'une journée et demi maximum, en étant raisonnable sur le temps d'écran.

Enfin, l'appareil photo est de bonne qualité puisque vous avez un quadruple capteur arrière de 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx pour des vidéos en 4K à 30 images/seconde. Côté selfie, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un capteur de 32 Mpx.