Soldes : Cdiscount brade les prix des Vivobook de chez Asus !

Passons maintenant au second PC Asus, un ultraportable Vivobook Pro avec un écran légèrement plus grand puisqu'il fait 15,6". On retrouve le traitement OLED, avec de la Full HD mais surtout un traitement de couleurs DCI-P3 Pantone idéal pour les graphistes.

On retrouve le même processeur Intel Core i5-11300H Tiger Lake-H. Mais cette fois il est accompagné de 16 Go de RAM et surtout d'une carte graphique dédiée : une NVIDIA Turing GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire GDDR6 dédiés.

Le SSD est un modèle M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 10 64 bits. Et vous avez, côté connectique, accès à deux ports USB 2.0, une prise USB 3.2 (Gen1), un port USB-C Thunderbolt 4, une prise HDMI 1.4 et un lecteur microSD.

Cet ordinateur portable est disponible à seulement 799,99€ chez Cdiscount.