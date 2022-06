Le Honor Magic 4 Lite offert en souscrivant à l'offre 100Go chez RED !

Le Honor Magic 4 Lite est un excellent téléphone, comme le prouve le test réalisé par la rédaction à retrouver juste en-dessous. Tout d'abord, il est compatible 5G. Sachez d'ailleurs que si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour un forfait RED by SFR 5G pour 5€ de plus par mois.

Il est doté d'un écran TFT LCD de 6,81" avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il tourne avec un processeur Snapdragon 695 2,2GHz et 6 Go de RAM. Le stockage se fait sur 128 Go de mémoire.

La batterie de 4800 mAh offre une autonomie de 10h de temps d'écran, donc une bonne journée voire plus au total. Et elle est compatible charge rapide 66W. Enfin, le côté photo est très bon avec un triple capteur arrière de 48 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx pour des vidéos en Full HD à 30 images/seconde. À l'avant il y a un capteur de 16 Mpx pour les selfies.