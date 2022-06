Soldes 2022 : le prix du PC portable Acer Aspire 14" fond comme neige au soleil

L'Acer Aspire 14" est un ordinateur intéressant à plus d'un titre. Avec son écran IPS Acer ComfyView LCD de 14", vous profiterez pleinement de tous vos logiciels, jeux et films dans de bonnes conditions.

Pour fonctionner il est équipé d'un processeur Intel Core i5-1135G7 4 coeurs et 8 Mo de mémoire cache pour une fréquence de base de 2,4 GHz pouvant être boostée à 4,2 GHz. Il s'occupe également de la partie graphique avec la puce Intel Iris Xe intégré. Et il dispose de 8 Go de RAM.

La mémoire est constituée d'un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est déjà préinstallé Windows 11. Enfin, il est doté d'une belle connectique avec un port USB 2.0, un port USB Type C 3.2 Gen 1

et deux ports USB 3.2 Gen 1. Avec bien sûr le WiFi et le Bluetooth.