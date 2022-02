Top 5 des promos folles à saisir avec la fin des Soldes Cdiscount

Ça commence très fort avec l'excellent smartphone de Samsung, le S20 FE , qui est accessible à 449€ sur Cdiscount dans sa version 128 Go. Il s'agit d'un beau et grand smartphone de 6,5" de diagonale, compatible 4G et 4G+. La fréquence d'image peut être réglée à 120 Hz pour une fluidité sans pareil.

Si sa mémoire est de 128 Go, il est possible de rajouter une carte microSD afin de la rallonger jusqu'à 1024 Go pour y mettre vos photos et vidéos. La mémoire principale étant réservée aux apps téléchargées depuis le Store Google. Vous pouvez compter sur une journée et demi d'autonomie en usage classique pour ce smartphone. Il dispose d'ailleurs de 6 Go de RAM pour tout faire tourner correctement.