Le smartphone Xiaomi Mi 11i 5G est à seulement 399€ (280€ d'économie)

Xiaomi commence à se faire une bonne place dans le paysage des smartphones en France. Et le Xiaomi Mi 11i 5G en est l'un des plus fiers ambassadeurs. Il s'agit d'un smartphone haut de gamme pour la marque, avec un prix de lancement à 679€ (il s'agit du modèle 256 Go). Et RED by SFR vous permet de l'acquérir pour seulement 399€ le temps des Soldes.

Si vous hésitiez à changer de téléphone, c'est donc peut-être le moment de sauter le pas. Vous allez profiter d'un écran Super AMOLED avec une fréquence d'affichage pouvant être réglée à 120 Hz pour une taille de 6,67" et une résolution de 2400 x 1080 pixels.