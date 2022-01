Vente flash Xiaomi : le POCO F3 chute à un prix choc sur le store officiel !

Voilà une vente flash à ne manquer sous aucun prétexte ! En ce moment, l'excellent smartphone Poco F3 de Xiaomi est à seulement 279,90€ ! De quoi profiter ainsi d'un joli rabais de 90€ par rapport au tarif habituellement pratiqué sur le site de Xiaomi.

Ainsi, vous économisez près de 25% en ajoutant, au moment du paiement, le code promo POCOF3, faisant ainsi passer son prix de 289,90€ à 279,90€ ! Ce prix correspond à la configuration comprenant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais si vous souhaitez la version comptant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, celle-ci est également à très bon prix sur le site de Xiaomi. En ajoutant le code POCOF3 , vous obtenez un prix final de 319,90€ au lieu des 399,90€ habituels, soit -20% !

En plus, l'expédition vous est offerte par Xiaomi et le lot comprend un câble USB-C destiné à charger le smartphone d'une longueur d'1m, à souligner car nombre de fabricants ne fournissent désormais plus de câble de charge avec leurs appareils.