Pour les Soldes, le Samsung Galaxy S20 FE 128 Go tombe à un prix jamais vu 🔥

Le Samsung Galaxy S20 FE impressionne une fois qu'on l'a dans les mains. Sa réactivité et sa fluidité surprennent dans le bon sens du terme. Et tout ça est en grande partie due à son processeur Exynos 990 (fréquence de 2.73 GHz) octa-core accompagné de son GPU Mali-G77 MP11 et leur 6 Go de RAM.

L'interface One UI du smartphone est très claire et surtout intuitive. On s'y retrouve facilement et les options ne manquent pas pour personnaliser complètement son expérience. Sachez que les 128 Go de mémoire sont extensibles via une carte microSD jusqu'à 1024 Go, l'idéal pour stocker vos photos et vidéos.

Ce sera d'ailleurs un ajout bien utile car les capteurs photo de 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx à l'arrière permettent de filmer et photographier jusqu'en 4K à 60 images/seconde. Et il faut de l'espace de stockage pour conserver tout ça. Également à l'avant pour les visio et les selfies, 32 Mpx sont à votre disposition.