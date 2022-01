Face à RED by SFR, B&You lance une offre 40Go à moins de 10€/mois

Cette offre sur le forfait B&You 40 Go à 9,99€ par mois est proposée par Bouygues Telecom sans engagement, la résiliation étant réalisable quand vous le souhaitez sans engager de frais supplémentaires. Dans l'éventualité où vous souhaitez conserver votre précédent numéro, cela demandera toutefois 10€ supplémentaire pour obtenir une carte SIM. Pour profiter de cette offre choc, il faudra toutefois rapidement se décider, la date limite étant placée au 30 janvier.

En plus de cette offre, B&You propose pour les trois prochains jours un forfait 5 Go à 4,99€, un forfait 70 Go à 12,99€, ou encore deux forfaits 100 Go et 130 Go respectivement à 14,99€ et 18,99€, tous sans engagements. Vous avez donc l'embarras du choix pour des prix très attractifs, selon vos besoins en données.