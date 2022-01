Xiaomi Mi 11i : le dernier smartphone Xiaomi à un prix jamais vu pour les Soldes !

Qu'aurez-vous dans les mains avec le Xiaomi Mi 11i ? Tout d'abord un bel écran Super AMOLED de 6,67" avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz maximum. Cette option s'active dans les paramètres et consomme un peu plus de batterie que la normale.

Sous l'écran se cache un processeur Snapdragon 888 avec une fréquence de 2.84 GHz ainsi qu'un GPU Adreno 660. Vous avez droit à 8 Go de RAM pour faire tourner vos jeux et apps les plus gourmands.

La batterie est compatible charge rapide 33W qui permet de passer de 0 à 100% en seulement 45 minutes. Enfin, l'appareil photo est de bonne qualité avec trois capteurs arrière de 108 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx. Et à l'avant, vous avez un capteur de 20 Mpx.