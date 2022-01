Les derniers smartphones Realme au meilleur prix chez AliExpress

Pour le prix vous allez profiter d'un écran IPS LCD de 6,5" sous lequel se cache un processeur Unisoc T610 (12 nm) accompagné d'un GPU Mali-G52. Il tourne avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire que vous pouvez étendre grâce au slot microSD.

Pour les photos vous avez trois capteurs arrières : 13 Mpx pour le grand-angle, 2 Mpx pour la macro et 2 Mpx pour la profondeur du cadre. Avec ça vous pouvez filmer en Full HD à 30 images/seconde. Et pour les selfies il est possible de prendre des photos en 5 Mpx.

Enfin, la batterie de 5000 mAh et son chargeur 10 W peut vous emmener facilement sur une journée, voire une journée et demi si vous n'êtes pas trop gourmand. Il s'agit d'un smartphone petit budget pour les utilisateurs occasionnels.