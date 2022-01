Cdiscount dévoile 4 deals gaming immanquables ce lundi soir !

La première offre de cette sélection s'intéresse au PC portable gamer Asus FX505GT , qui propose une dalle IPS 15,6" FHD rétroéclairée par LED couronné d'une webcam 720p et doté d'une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Pour un meilleur confort d'utilisation, il dispose également d'un filtre anti-éblouissement

Pour propulser les jeux dans de bonnes conditions, il embarque une carte graphique NVIDIA GTX 1650 4 Go, un processeur Intel i5-10300H ; 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go.

Côté connectique, il affiche une prise combo casque/microphone, un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0 et un port USB-C 3.2 Gen 2. Il supporte bien évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth.

Le tout est engoncé dans un bel et compact écrin joliment appelé noir feu de joie, avec un clavier rétroéclairé et une batterie 3 cellules Lithium Ion d'une capacité de 48 Wh.



À noter que ce PC portable vient accompagné nativement d'une version familiale de Windows 10 et d'un mois d'abonnement offert au Game Pass.