Soldes Fnac : cet écran gamer Lenovo est à moitié prix !

200 €, voilà effectivement une réduction à laquelle il devient difficile de résister. Cela représente tout de même la moitié du prix standard du Lenovo Y25-25, qui est habituellement à 399,99 € chez Fnac.

Le Lenovo Legion Y25-25 devient ainsi beaucoup plus abordable. En plus, le site offre la livraison. Il est également éligible à une garantie Réparation de 3 ans coûtant 49,90 €, et au paiement en 3 ou 4 fois.

Evidemment, si ce nouveau bon plan fait partie des Soldes, il ne faut pas trainer à passer commande si l'écran vous plait. Fnac ne dit rien de ses stocks restants, où quand la promotion s'arrêtera.