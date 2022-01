Top 5 des offres PC portables pour les Soldes Cdiscount

Voilà la petite bombe de cette sélection, et elle est signée ASUS ! Il y a du lourd au menu, à commencer par un bel écran de 15,6" à rétroéclairage LED d'une définition de 1920 x 1080 (Full HD) avec un anti-éblouissement et une fréquence verticale en résolution max de 144 Hz.

Plus encore, vous adoptez là le processeur Intel Core i7-11370H équipé de 4 cœurs et moulinant à 3,3 GHz mais qui peut être poussé à 4,8 GHz, le tout avec 12 Mo de cache. Avec ça, 16 Go de RAM (DDR4) dont 8 Go soudés, mais avec la possibilité de lui ajouter 16 Go de plus pour en obtenir 32 Go à votre guise ! Et avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 dotée d'une mémoire vidéo de 6 Go, à vous les performances optimales !

Enfin, avec un SSD de 512 Go, ce PC a de la mémoire, tandis que niveau connectique, une prise jack, un port USB 4, 3 ports USB 3.2 et un port HDMI sont inclus. Vous dispose au besoin, enfin, d'une batterie de 76Wh, pratique selon les circonstances.