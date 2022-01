Soldes Rue du Commerce : 6 offres chocs à saisir au plus vite

Il est disponible ici en deux coloris : Vert Tropical ou Blanc Glacier, avec à chaque fois 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La bonne nouvelle est qu'il est possible d'étendre celle-ci jusqu'à 512 Go supplémentaire via l'ajout d'une carte microSD.

Vous pourrez faire de très belles photos avec son quadruple capteur arrière de 64 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx et 2 Mpx. Ils lui permettent de filmer au maximum en 4K à 30 images/seconde. À l'avant vous pouvez compter sur un capteur de 32 Mpx, ce qui n'est pas négligeable non plus.

La batterie est le gros point fort de ce modèle. Non seulement elle est compatible avec une charge rapide 33 W, mais en plus elle a une énorme autonomie. Comptez quasiment 2 jours complet avec un usage complet, sans trop forcer dessus.