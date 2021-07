Obtenez un smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 0€ avec ce forfait RED 100 Go

Avec le forfait RED by SFR de 100 Go, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Un nouveau smartphone gratuit et un abonnement complet. Ce dernier inclut 100 Go d’Internet par mois en France métropolitaine, mais aussi 13 Go à consommer depuis l’Europe et les DOM.

De plus, vos appels ainsi que les SMS et MMS sont illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Vous allez pouvoir rester en contact avec vos proches mêmes pendant vos vacances et vous pourrez publier vos plus belles photos sur vos réseaux sociaux pour partager votre aventure avec vos amis.

Et pour que vos photos soient réussies, vous allez pouvoir profiter des qualités de votre nouveau smartphone Xiaomi offert dans ce RED DEAL. Le Redmi Note 10 Pro est doté d’une mémoire de 128 Go, extensible par une carte microSD. Il dispose d’un quadruple capteur photo à l’arrière pour atteindre une résolution maximale de 108 Mégapixels. Il dispose de nombreux modes de prises de vue que ce soit en mode macro ou en photo de nuit pour vous offrir un résultat digne des meilleurs.