Puce M1 et écran Rétina : ce Macbook Air 2020 profite d'un joli code promo

Le nouveau MacBook Air M1 se voit proposé à prix réduit par Boulanger sur la marketplace de Rakuten. En ajoutant le code CR50 à votre panier, le prix passe sous les 980 € pour la version Gris Sidéral avec 8 Go de mémoire vive et le disque SSD PCIe de 256 Go.

Ainsi configuré, l’ultraportable d’Apple offre de très belles performances et un affichage à la hauteur avec son superbe écran Retina de 13,3“. Le nouveau processeur Apple M1 donne des ailes au portable d’Apple. Avec ses 8 cœurs CPU et ses 7 cœurs GPU, il délivre une puissance importante pour ce type d’ordinateur tout en se montrant économe en énergie.

Le MacBook Air 2020 peut aisément dépasser les 15 heures d’autonomie sur une seule charge tout en vous permettant de travailler dans un grand confort avec un clavier rétroéclairé confortable et un affichage très haute définition. Il dispose de 2 connecteurs USB-C permettant de le charger et de brancher des périphériques compatibles.

Il fonctionne sous macOS BigSur et se fond dans votre environnement Apple aux côtés des AppleWatch et des iPhone. Vous allez pouvoir consulter vos iMessages et passer vos appels FaceTimes directement dessus.

Que ce soit pour travailler, pour jouer ou pour se détendre, vous apprécierez le confort et l’intégration de toutes ses technologies dans un boitier fin et élégant dont le poids reste inférieur à 1,3 kg. Il se glissera facilement dans un sac à main, un sac à dos ou dans une valise .