Soldes gaming : la souris Logitech G502 Hero en promo chez Cdiscount

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à une souris gamer filaire de Logitech, une marque qu'on ne présente plus, modèle G502 Hero. Une souris taillée pour tout type de jeu, même compétitif, et bardée de fonctionnalités en ce sens.

Elle dispose ainsi d'un capteur Hero 25K, offrant une haute précision, sans lissage, filtrage ou accélération, pouvant aller jusqu'à 25 600 PPP. Il est possible de paramétrer plusieurs profils de sensibilité modifiable à la volée selon les besoins du moment. Elle embarque également 11 boutons programmables, offrant une grande polyvalence, adaptée à tous les usages et tous les jeux. Les boutons principaux disposent également d'un système de tension de bouton, permettant des clics précis, sans jamais de risquer le missclick, et certifiés jusqu'à 50 millions de clics pour vous accompagner longtemps même après des parties endiablées.

Au-delà de ces nombreuses fonctionnalités en faisant une souris de compétition, la Logitech G502 Hero propose également un design particulièrement stylé. Toute de noir parée à l'exception de quelques éléments personnalisables éclairés via la technologie LightSync RVB, elle affiche une apparence agressive et sportive qui saura satisfaire le sens d'esthétique des joueuses et joueurs.

Pour ne rien gâcher, elle dispose de cinq poids de 3,6 g permettant d'ajuster son poids en fonction des usages de chacun, la rendant adaptée à tout type de joueuse et joueur.