Soldes smartphone : le Xiaomi Redmi Note 10 5G est à un prix immanquable

Avec le Xiaomi Redmi Note 10, vous allez pouvoir profiter de la 5G en France et découvrir une connexion au Web tellement rapide qu’il est difficile d’imaginer pouvoir faire plus à l’avenir. De plus, le Redmi Note 10 dispose d’une configuration séduisante pour un usage quotidien confortable.

Il est doté d’un écran de 6,5“ DotDisplay avec un taux de rafraichissement de 90 Hz pour une fluidité sans flou et une résolution Full HD + pour une finesse élevée de l’affichage. Il est doté d’un capteur de lumière pour adapter son éclairage à la luminosité ambiante. Fin et élégant, il se glissera dans votre poche et se montrera particulièrement efficace dans toutes les tâches que vous lui confierez. Il est doté d’un puissant processeur MediaTek Dimensity 700.

Du côté photo, là aussi, le Note 10 offre des performances de premier ordre. Il dispose d’une triple caméra avec un capteur principal à 48 MP ainsi qu’un objectif macro. Il dispose d’un mode nuit efficace et il propose des fonctions d’enregistrement vidéo avec notamment un mode ralenti. Pour son autonomie, vous allez pouvoir compter sur une batterie de 5000 mAh et sur la charge rapide à 18W pour ne jamais vous retrouver déconnecté.