Macbook, iMac, iPad : Le top des offres Apple chez Fnac-Darty pour les Soldes d'été

Pour ceux qui préfèrent le tout-en-un, Apple propose toujours son désormais mythique iMac. Cette génération 2020 offre des performances élevées avec un rapport qualité prix digne d’intérêt avec la baisse de 200 € sur son prix pendant les Soldes.

Nous vous proposons ici un iMac 27“ 5K doté d’un processeur Intel Core i5 cadencé à 3,1 GHz. Il est équipé de 8 Go de mémoire vive et d’un disque SSD de 256 Go. Son écran Retina 5K offre une très haute résolution pour une restitution visuelle bluffante. Il est animé par un circuit graphique dédié basé sur un processeur AMD Radeon Pro 5300 avec 4 Go de mémoire dédiée.

Du côté connectique, l’iMac 27“ offre tout ce qu’il faut au dos de la machine avec connecteur DVI, HDMI pour un écran externe ainsi que 2 ports Thunderbolt 3 et l’USB 3.1. Les graphistes et les professionnels de l’image apprécieront la configuration et la qualité de l’écran. À noter qu’il est livré avec le Magic Keyboard et la Magic Mouse 2, tous deux sans fil.