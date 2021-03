Le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite passe à moins de 300€ pour la fin des Soldes

Le Xiaomi Mi 10T Lite fait indéniablement partie des meilleurs modèles du constructeur chinois. Equipé d'un écran 120 Hz FUll HD+ de 6,67 pouces, il propose de bonnes performances pour un smartphone de milieu de gamme, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 750G couplé à 6 Go de mémoire RAM.

Le modèle gris proposé par CDiscount offre 128 Go de mémoire de stockage, et dispose d'une batterie de 4 820 mAh, compatible charge rapide. Et pour les amateurs de photos, le smartphone est équipé d'un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP ainsi que d'un capteur frontal de 16 MP, pour vos selfies et appels en visio.