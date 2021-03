Où acheter le MacBook Air M1 2020 au meilleur prix avant la fin des soldes ?

Le laptop de la marque à la pomme est doté d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (technologie IPS et résolution native de 2 560 x 1 600 pixels). Il est également équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un SSD interne de 512 Go et du processeur Apple M1.

Concernant l'autonomie, le PC portable peut être utilisé jusqu'à 18 heures au bout d'une seule charge.

Du côté de la connectique, on retrouve 2 ports USB-C 3.1 Gen 2, un Thunderbolt 3, un DisplayPort (Power Delivery), une sortie casque, la norme Wi‑Fi 6 802.11ax et le Bluetooth 5.0.