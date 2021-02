Soldes Fnac : le smartphone OnePlus 7 profite d'une belle réduction

Durant les soldes, la Fnac met en ligne de belles remises sur le OnePlus 7. En effet, sa version 128 Go est à 399€ et comptez 449€ pour le modèle 256 Go. Choisissez celui qui vous convient via le menu déroulant sur la page du produit. Quoi qu'il en soit, la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts par l'enseigne française. Le paiement en plusieurs fois est également d'actualité (avec débit à l'expédition). La garantie est valable pendant deux ans.

Le OnePlus 7 dispose d'un écran Amoled avec une diagonale de 6,41 pouces et une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels). C'est une dalle superbe et très lumineuse, avec une calibration optimale. Un processeur Snapdragon 855 est présent avec à ses côtés 6 ou 8 Go de RAM (selon la version choisie). Il est important de noter que la mémoire interne n'est pas extensible via une carte mémoire.

Même s'il est sorti en 2019, le OnePlus 7 a toujours de sérieux arguments à faire valoir. Il est vaillant sur la plupart des tâches, que ce soit au moment de jouer ou en naviguant entre les applications. La fluidité est constante.