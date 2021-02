Soldes Cdiscount : ce smartphone Samsung Galaxy A51 est au meilleur prix

Envie de changer votre smartphone, qui commence à montrer des signes de fatigue ? Mais sans pour autant devoir faire un trou dans votre budget ? Dans ce cas, la meilleure option reste de se tourner vers les modèles de milieu de gamme. Et dans cette catégorie, le Galaxy A51 de Samsung tire bien son épingle du jeu.

C'est tout d'abord par son écran qu'il fait la différence : une large dalle de 6,5", bénéficiant de la technologie Super AMOLED. Le smartphone sera ainsi en mesure d'afficher des images fidèles, d'une définition allant jusqu'à 2400 x 1080 pixels.

Ensuite, en regardant sous le capot, on note la présence d'un processeur octo-core Exynos 9611, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go, via une carte microSD). Si cette configuration peut s'avérer insuffisante pour les jeux les plus gourmands, elle suffira largement pour utiliser les applications les plus courantes.