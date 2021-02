Soldes Cdiscount : le smartphone Xiaomi Mi 10T est vraiment pas cher

Attention car il ne reste plus beaucoup d'exemplaires disponibles chez Cdiscount. Le site bordelais applique la livraison à domicile gratuite pour tous ses acheteurs (ou bien en point retrait). Le paiement en quatre fois, soit 115,19€ au moment de l'achat puis 115,17€ par échéance, est lui aussi accessible. Les avantages Cdiscount à volonté s'appliquent eux aussi à cette offre. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi Mi 10T Pro est doté d'un écran avec une diagonale de 6,7 pouces pour une définition de 2400 x 1800 pixels. La dalle est idéalement calibrée et robuste avec sa protection Corning Gorilla Glass 5. Ce mobile est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Ainsi, en matière de performances, vous pourrez afficher tous les jeux les plus récents avec des graphismes magnifiques. Aucun ralentissement ne viendra gâcher la navigation sur l'interface et entre les applications.