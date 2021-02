RED by SFR relance le forfait Big RED 100 Go et 200 Go dès 13€/mois

Après le succès de la dernière édition, RED by SFR a souhaité renouveler l'expérience de son forfait Big RED. Vous avez donc de nouveau la possibilité de profiter de cet abonnement, offrant un des meilleurs rapports data-prix du marché.

L'opérateur mobile SFR vous propose avec Big RED deux formules d'abonnement aux choix : un forfait 100 Go à 13 €/mois, et un autre de 200 Go à 15 €/mois. En dehors du volume d'internet mobile qui diffère, ces deux nouveaux forfaits vous permettent de bénéficier des appels et des SMS/MMS en illimité en France.

Concernant l'étranger, le forfait 100 Go à 13€/mois vous proposent pas moins de 12 Go d'internet mobile utilisables depuis l'Europe et les DOM. Le forfait 200 Go quant à lui vous permet d'utiliser 15 Go d'internet mobile depuis ces mêmes destinations.

Comme à son habitude, l'opérateur RED by SFR propose des forfaits sans engagement. Ainsi, vous serez totalement libre de changer d'opérateur et ce quand bon vous semble ! Enfin, sachez que vous devrez débourser 10€ supplémentaires à la souscription de l'abonnement pour recevoir votre nouvelle carte SIM.

Ces deux promotions sur les forfaits Big RED se terminent dès le 18/02. Autrement dit, il ne vous reste que quelques heures pour en profiter !