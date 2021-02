Soldes Rue du Commerce : le smartphone Xiaomi Mi 10 passe à moins de 500€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Rue du Commerce, passons désormais aux points forts du smartphone de Xiaomi.

Le Mi 10 est un téléphone qui embarque un écran incurvé de 6,67 pouces avec un format d'affichage en Full HD, un taux de rafraîchissement de 90Hz et une définition de 2340 x 1080 pixels. On retrouve aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 865, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le système d'exploitation mobile Android et une batterie de 4780 mAh compatible charge rapide.

En ce qui concerne l'APN, il est composé essentiellement d'un quadruple capteur de 108 + 13 + 2 + 2 MP.