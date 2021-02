Soldes : le smartphone Oppo Find X2 Neo 5G en promo chez Darty

Dévoilé en mai, le Oppo Find X2 Neo est un téléphone équipé d'un écran AMOLED incurvé de 6,5 pouces affichant une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90Hz ; d'une mémoire vive de 12 Go de RAM ; d'un espace de stockage de 256 Go ; d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et d'une batterie de 4025 mAh compatible charge rapide. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Concernant la partie photo, le smartphone est composé d'un quadruple capteur principal de 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP.