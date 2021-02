Soldes Cdiscount : cette TV Hisense 58" en promo avec un code + ODR

Venons-en maintenant à la présentation de ce très bon téléviseur de 58 pouces signé Hisense. Il s'agit très précisément du modèle 58AE7000F qui possède un écran LED sans bord, pour une immersion totale. Le téléviseur dispose de la technologie HDR 10+ pour des détails ultra soignés, même sur les images les plus sombres. L'écran affiche un format 4K UHD (2160 p) et une résolution de 3840 x 2160 p. Vous pourrez ainsi regarder vos films, séries, matchs ou tout autre programme - peu importe la source et le contenu originel - dans une excellente qualité. Vous profiterez de scènes bluffantes de réalisme et de beauté.