Soldes Amazon : le smartphone Xiaomi Redmi Note 9S est pas cher

Le Redmi Note 9S du constructeur Xiaomi est un smartphone qui embarque essentiellement un écran tactile Full HD+ de 6,7 pouces affichant une définition de 2400 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD non fournie) et une batterie de 5020 mAh.



En ce qui concerne la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.