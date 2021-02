L'excellent smartphone Xiaomi Mi 10T 5G 128 Go à prix vraiment cassé !

Boulanger ose tout, même de solder le très bon Xiaomi Mi 10T 5G en le faisant passer sous la barre des 450 euros. Initialement vendu à 499 euros, les chanceux qui profiteront de cette offre feront ainsi une belle économie de 50 euros !

Le smartphone de milieu de gamme possède de nombreux atouts, parmi lesquels un grand écran LCD IPS de 6,67 pouces de 2340 x 1080 pixels qui peut afficher du FHD+ sur 144 Hz. A l'intérieur de l'appareil, on retrouve le processeur Snapdragon 865, 128 Go de mémoire interne et 6 Go de mémoire vive. Des caractéristiques qui font de ce modèle un smartphone très réactif et performant.

Côté batterie, aucun risque d'être déçu puisque le Mi 10T dispose d'une énorme capacité de 5 000 mAh rechargeable à 33 W. Une gigantesque autonomie qui de permet de se lâcher sur les jeux et différentes applis sans craindre de voir son smartphone tirer la langue.