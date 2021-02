Soldes Cdiscount : le smartphone Xiaomi Poco X3 profite d'une double promo

Commercialisé en France depuis la mi-septembre 2020, le Poco X3 de Xiaomi est un téléphone doté d'un écran LCD de 6,67 pouces en Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go par microSD).

À propos de l'autonomie, le téléphone embarque une batterie de 5160 mAh qui est compatible avec une charge rapide à 33 W.

La partie photo est composée d'un capteur principal de 64 + 13 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.