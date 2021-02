Forfait mobile : RED by SFR relance son offre 60 Go à 13 €/mois

Choisir son forfait mobile implique généralement de faire des concessions. Plus on souhaite de data incluse, plus il est nécessaire de mettre la main au portefeuille chaque mois. Mais il est également possible de trouver un juste milieu, et c'est ce que propose en ce moment RED by SFR.

L'opérateur met ainsi à votre disposition un abonnement à 13 €/mois, avec tout de même 60 Go de données mobiles. De plus, notez que ce prix sera fixe, sans augmentation au bout d'un an (ni après). Vous pourrez donc en profiter autant que vous voulez, tout en étant libre de résilier quand bon vous semble, puisque le forfait est sans engagement.