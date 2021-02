Forfait mobile : moins de 5 € pour un forfait sans engagement avec jusqu'à 10 Go

Prixtel est un acteur à part dans l'univers de la téléphonie mobile. Il propose en effet des forfaits flexibles et sans engagement. Mais il ne possède pas sa propre infrastructure réseau. Par conséquent, si vous choisissez un de ses abonnements, vous serez invité(e) à sélectionner un des deux opérateurs disponibles : Orange ou SFR.

Mais pourquoi opter pour Prixtel ? L'atout principal de l'entreprise réside certainement dans ses prix, qui présentent l'avantage d'être à la fois abordables et adaptables. Dans ce bon plan, nous nous intéressons en effet au forfait « Le petit », disponible à partir de 4,99 €/mois.

Le tarif indiqué n'est en réalité pas fixe et dépend de votre consommation mensuelle de données mobiles. Ainsi, si celle-ci reste inférieure à 3 Go, alors vous paierez effectivement 4,99 €/mois la première année (9,99 €/mois par la suite). Mais vous avez aussi la possibilité d'aller davantage sur Internet depuis votre smartphone, sans changer de forfait. Si vous consommez entre 3 et 5 Go de data, votre abonnement vous coûtera alors 7,99 €/mois la première année (puis 12,99 €/mois). Enfin, le prix du forfait s'élèvera à 9,99 €/mois la première année (puis 14,99 €/mois), si votre consommation est comprise entre 5 et 10 Go.