Soldes Cdiscount : cette TV Continental Edison 4K 70" soldée pour la 2ème démarque

70“ c’est grand, très grand. La TV Continental Edison est dotée d’une dalle de 176,5 cm. Elle vous offre la résolution Ultra HD 4K en 3840 x 2160 pixels. Autant vous dire que vous allez en prendre plein les yeux avec un tel écran.

Et pour que l’expérience soit complète et parfaite, cette smart TV fonctionne sous Android TV. Vous allez pouvoir naviguer sur le web, télécharger les applis TV telles que YouTube, Prime Video, Netflix ou encore Twitch et piloter le tout par commande vocale en vous faisant épauler par Google Assistant.

Pour vous simplifier l’installation et l’utilisation, vous allez pouvoir relier votre smartphone en Bluetooth pour diffuser votre musique et vos vidéos et la brancher à Internet par WiFi.