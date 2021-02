L'opérateur RED by SFR propose un forfait 4G à seulement 5€ par mois 🔥

Tous les utilisateurs n’ont pas forcément besoin de disposer d’un gros forfait Internet. Pour eux, Red by SFR propose une offre très intéressante en ce moment. Pour seulement 5 € par mois, vous allez pouvoir disposer des appels, SMS et MMS illimité en France, en Europe et dans les DOM.

Et pour que cette offre soit complète et dans l’ère du temps, Red by SFR vous propose avec un forfait de 1 Go en connexion 4 Go valable en France sans supplément. De quoi utiliser la navigation sur votre smartphone et suivre l’actualité sans vous priver. Cerise sur le gâteau, vous disposez également d’un giga à l’étranger depuis l’Union européenne et les DOM.

Une formule à tout petit prix, mais valable uniquement jusqu’à demain mardi. Alors, précipitez-vous dessus si elle correspond à vos besoins sinon il est possible de choisir un autre forfait plus adapté à votre usage.