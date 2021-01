RED, Free, B&You, Sosh : quelle est la meilleure offre forfait mobile des Soldes ?

Débutons notre périple par la découverte de ce forfait RED by SFR 60 Go à 13€/mois. Comme son appellation l'indique, il permet d'utiliser jusqu'à 60 Go de datas chaque mois. Vous pourrez même effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels illimités sont de la partie vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte et maximum de 3 heures par appel).