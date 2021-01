Logitech G402 : la souris gamer est à prix cassé pour les Soldes Cdiscount

Initialement vendue à 52€, cette souris filaire de Logitech, qu'on ne présente plus dans le domaine, bénéficie d'une très belle réduction de 56%. Livrée gratuitement partout en France Métropolitaine dès le lendemain, ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, courtoisie de Cdiscount.

A son prix de base, la souris gamer G402 Hyperion Fury de Logitech a déjà de quoi séduire les gamers les plus exigeants. Extrêmement véloce et précise grâce à sa technologie de moteur à fusion offrant un suivi à une vitesse de plus de 1m/s, elle embarque 8 boutons entièrement programmables et 4 paramètres de résolution, de 240 à 4000 ppp, afin de l'adapter à toutes les situations.

Affichée à 22€ seulement dans le cadre de cette deuxième démarque des Soldes d'hiver 2021, il serait dommage de se priver d'une telle aubaine. En plus de proposer tout ce qu'il faut pour satisfaire tous les gamers, son design sombre et presque futuriste lui assurera un place de choix dans n'importe quel setup gaming.