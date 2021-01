Solde Fnac : pack gamer avec PC Asus Strix G15 (i7 10870H, RTX 2060) à prix cassé

Le pack en question nous est proposé par la Fnac qui vous permet de recevoir votre commande gratuitement à domicile. Le retrait en magasin est lui aussi possible. Avec Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an), la livraison express illimitée est offerte. De plus, le paiement pourra être effectué en plusieurs fois (débit à l'expédition). Ce produit est satisfait ou remboursé et la garantie est valable pendant deux ans. Vous recevrez même 4 mois d'abonnement à Deezer après votre passage en caisse.

Nous voici en présence d'un ordinateur portable Asus ROG Strix doté d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Il embarque un processeur Intel Core i7 10870H avec une fréquence allant de 2,2 à 5 GHz. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 est de la partie avec 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Un système d'exploitation Windows 10 Édition Home 64 bits est installé.

Les performances sont exceptionnelles et tous les jeux vidéo récents tourneront à fond sur votre machine. Pour jouer dans de bonnes conditions, il faut également savoir que le clavier est pourvu d'un rétroéclairage RVB du plus bel effet.