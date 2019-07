🔥 Soldes Amazon : Souris Gaming filaire Corsair M65 Elite à 54,99€ au lieu de 69,99€

La Corsair M65 Elite en promotion sur Amazon

Conçue pour les FPS de haut niveau

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesUne fois de plus, c'est Amazon France qui propose le meilleur prix pour la. La souris Gaming filaire est en effet proposée en promotion et au tarif de 54,99 euros ; soit une remise immédiate de 21% par rapport au prix initial. Il n'y a aucun frais de port supplémentaires si la livraison du produit à domicile a été choisie. L'accessoire dispose d'une garantie de 2 ans de la part du fabricant.Avec 8 boutons programmables, la sourisa été spécialement conçue pour les adeptes des jeux FPS de haut niveau. Personnalisable et robuste, elle affiche vos couleurs et se caractérise par une qualité exceptionnelle. Le capteur optique haute précision de 18 000 DPI fournit un suivi précis au pixel près et une compatibilité avec la plupart des surfaces.Proposée dans un coloris noir, la M65 Elite de Corsair est équipée d'un bouton sniper (permettant de réduire instantanément la sensibilité pour les coups importants), d'un câble long de 1.8 mètre et d'une roulette de défilement. D'un poids de 95.3 grammes, elle mesure 11,6 x 7,7 x 3,9 cm et est compatible pour PC et Mac.